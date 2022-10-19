На півдні ЗСУ знищили три ворожих склади з боєприпасами

Окупанти готові вдарити по Україні з Чорного моря 16 ракетами «Калібр»

На півдні України окупати ведуть оборону та намагаються утримати зайняті рубежі. Продовжують вогневе ураження наших позицій вздовж лінії бойового зіткнення із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За минулу добу окупанти двічі обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган» нещодавно звільнені населені пункти Петропавлівка і Трифонівка в Бериславському районі. Без втрат.

Ворожою авіацією нанесено три удари в район Давидового Броду.

Нашою авіацією відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобі противника.

Ворожі втрати складають:

84 рашисти,

дві самохідні крупнокаліберні гаубиці типу «Акація» та «Мста-С»,

танк,

три одиниці авто-бронетехніки,

три склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складає девять одиниць, з яких напоготові до активних дій два десантних кораблі та два ракетоносії з 16 ракетами «Калібр».

Як повідомлялося, у ніч на 19 жовтня на Миколаївщині збито 12 дронів-камікадзе.