Олексій Дурнєв: Я б взагалі заборонив російську культуру в Україні

Олексію, ти завжди спілкувався російською і перейшов на українську після 24 лютого. Чому не раніше, адже Росія напала на Україну вісім років тому?

Я міркував, як і багато інших українців: «нащо переходити, російською зручніше». До того ж ми робили контент російською і думали, що глядачам так зручніше. Із Росії у нас було 7% глядачів, ще трохи у країнах Балтії, Польщі. Тобто до війни і далі планували розширювати свою аудиторію.

Розумієте, коли усе життя говориш російською, яка є рідною, ти просто банально краще нею володієш. У нас шоу «Дурнєв дивиться сторіс» імпровізаційні. У кадрі мені легше імпровізувати російською. З цього і вибір мови був.

Але перейшов на українську, коли почалася повномасштабна війна. Якось стало гидко від усього російського. Навіть неможливо стало слухати музику російською, дивитись щось російською. Потім я зрозумів, що для сотень тисяч людей став прикладом. Адже я російськомовний хлопець із Маріуполя, який перейшов на українську. На своєму прикладі я показав, що це можливо і не потрібно соромитися. Зізнаюся, це було досить складно для мене, до того ж українська у мене поки не досконала.

На самому початку цього переходу на українську я переклав тільки ті частини шоу, які можна було озвучити заздалегідь, а от імпровізаційну частину залишив російською. Тобто українську впроваджував у шоу поступово. Проте з кожною новою серією української в ефірі стає все більше. І зараз вже майже на 90% наше шоу є українськомовним. Відбувається така лагідна українізація у нас. Багато наших людей зі сходу України досі соромляться переходити, а ми їм таким чином допомагаємо.

Як перехід на українську позначився на переглядах?

Максимально позитивно. Навіть ті люди, які залишають під нашими відео коментарі російською, хоч таких зараз значно поменшало, все одно підтримують наш перехід на українську і пишаються цим. Я хочу підкреслити, що цільова аудиторія нашого контенту – Україна, тому реакція зрозуміла. Хоча ви ж знаєте, що чимало українських блогерів свідомо робили свій продукт російською, аби розширити аудиторію. Вони перебували у російському контексті, у них були російські рекламодавці. Ми ніколи не йшли цим шляхом.

Як змінилася географія вашої аудиторії після початку повномасштабної війни?

Ось цифри нашої аудиторії за останні 90 днів. Україна – 71,4%, Польща – 7,4%, Німеччина – 3,5%, США, Чехія ще є. А Росії немає. Зовсім. Якщо, наприклад, взяти грудень 2021 року: Україна – 80%, Росія – 6%, Польща – 4%, трохи було з Білорусі і США.

Не знаю, чому з Росії перестали дивитися. Нібито там немає блокування YouTube з-за кордону. Можливо, зміст нашого контенту їм не до вподоби, бо їм важко дивитися на себе недолугих. Вони не хочуть докласти зусиль, аби зрозуміти ці відео.

У тебе поки недосконала українська мова. Ти займаєшся з викладачем? Хто це?

Так, останні два місяці я займаюся мовою. Викладачку звати Юлія Заремба. Сама вона родом із Росії, але ще у дитинстві переїхала до України, на Київщину. Вона – один з найвідоміших викладачів української мови, працює з медійними людьми: ведучими, співаками, політиками, депутатами. Користуючись нагодою, хочу порекомендувати всім людям, які прочитають наше інтерв’ю, взяти хоча б десять уроків української мови особисто для себе. Навіть якщо ви думаєте, що нормально говорите українською, це вам точно допоможе її покращити. Бо у людей повно проблем з вимовою, наголосами, доцільністю використання тих чи інших слів, русизмами.

Ти і від підлеглих на роботі вимагаєш розмовляти українською…

Насправді це не зовсім так. Підлеглі самі запровадили обов’язковість використання української, причому ще перед повномасштабною війною. У нас є монтажер Даня, це його ініціатива. Він запровадив «українські п’ятниці», коли всі спілкуються винятково українською. Щоби ніхто про це не забув, він у сторіз у соцмережах нагадує про це усім співробітникам. Навіть самі встановили штрафи за порушення. 10 гривень за вживане російське слово. Самі ведуть статистику з цього приводу, збирають штрафи, всі дані вписують у табличку на дошці.

Наскільки велика у вас команда і звідки ці люди?

Команда – близько 15 людей, які працюють над контентом. Мова і про «Боже, яке ко…чене!», і про «Дурнєв дивиться сторіс Zombi». Переважна більшість, зі зрозумілих причин, працюють зараз дистанційно. У нас в офісі немає сховища, тому я не можу наполягати на роботі з офісу. Звісно, кому дуже потрібно, той приїздить до офісу.

Є в нас і магазин мерчу, там чотири співробітника. Але є ще люди, які працюють позаштатно: стиліст, юрист, фотограф, системний адміністратор, перекладачка титрів польською тощо.