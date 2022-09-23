18 танків та 20 бойових машин: втрати ворога за добу
ЗСУ за добу ліквідували 550 окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 56 060 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 56060 (+550) осіб ліквідовано;
- танків – 2254 (+18) од;
- бойових броньованих машин – 4796 (+20) од;
- артилерійських систем – 1355 (+14) од;
- РСЗВ – 326 (+8) од;
- засоби ППО ‒ 170 (+1) од;
- літаків – 254 (+1) од;
- гелікоптерів – 219 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);
- крилаті ракети ‒ 240 (+0);
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од;
- спеціальна техніка ‒ 126 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.
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