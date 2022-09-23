18 танків та 20 бойових машин: втрати ворога за добу

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

ЗСУ за добу ліквідували 550 окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 56 060 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 56060 (+550) осіб ліквідовано;

танків – 2254 (+18) од;

бойових броньованих машин – 4796 (+20) од;

артилерійських систем – 1355 (+14) од;

РСЗВ – 326 (+8) од;

засоби ППО ‒ 170 (+1) од;

літаків – 254 (+1) од;

гелікоптерів – 219 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);

крилаті ракети ‒ 240 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од;

спеціальна техніка ‒ 126 (+1).

Втрати ворога станом на ранок 23 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.