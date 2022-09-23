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18 танків та 20 бойових машин: втрати ворога за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
18 танків та 20 бойових машин: втрати ворога за добу
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках
фото з відкритих джерел

ЗСУ за добу ліквідували 550 окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 56 060 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 56060 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків – 2254 (+18) од;
  • бойових броньованих машин – 4796 (+20) од;
  • артилерійських систем  – 1355 (+14) од;
  • РСЗВ – 326 (+8) од;
  • засоби ППО ‒ 170 (+1) од;
  • літаків – 254 (+1) од;
  • гелікоптерів – 219 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);
  • крилаті ракети ‒ 240 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од;
  • спеціальна техніка ‒ 126 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 23 вересня
Втрати ворога станом на ранок 23 вересня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна рашист

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