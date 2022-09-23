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ЗСУ ліквідували російського генерала і понад 300 рашистів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували російського генерала і понад 300 рашистів – Генштаб
Українські захисники завдають значних втрат окупантам
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 23 вересня

Триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Окупанти не припиняють завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається для всієї території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 вересня.

За минулу добу противник завдав чотири ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Пришиб, Ярова, Спірне, Веселе, Бахмут, Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Кривий Ріг, Білогір’я, Запоріжжя, Білогірка, Первомайське, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок, Миролюбівка та Новогригорівка.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ;
  • на Краматорському напрямку – Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Приши та Сіверськ;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка;
  • на Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля,
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Наші перемоги

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по шести пунктах управління, чотирьох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, трьох - артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

Втрати окупантів

Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня поточного року.

З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

Як проходить мобілізація до військ РФ

Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1-го армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, незважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я.

У період з 18 по 20 вересня цього року у Луганському СІЗО представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених.

В рамках виконання заходів часткової мобілізації окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил російської федерації імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

На базі московського загальновійськового командного училища у період з 26 вересня по 24 жовтня російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

Як повідомлялося, за минулу добу на південному фронті ЗСУ знищили п'ять дронів-камікадзе, уразили пункти управління росіян та склад з боєприпасами.

Теги: Генштаб ЗСУ Україна росія окупанти війна мобілізація ворог

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