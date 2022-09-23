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Британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ на сході

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ на сході
Українські війська штурмують Лиман
фото ілюстративне

Ситуація на сході залишається складною

Збройні сили України продовжують контрнаступ на сході країни. Ситуація на фронті залишається складною, оскільки рашисти намагаються утримати захоплені раніше території. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британі.

«За останні три дні українські сили захопили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Росія спробувала інтегрувати Оскіл до консолідованої оборонної лінії після виведення своїх військ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на півдні Донеччини тривають бойові дії, оскільки українські війська штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, який Росія захопила у травні.

«Ситуація на полі бою залишається складною, але зараз Україна чинить тиск на територію, яку Росія вважає важливою для своїх військових цілей», – додають у розвідці.

Британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ на сході фото 1

До слова, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна Велика Британія Україна

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