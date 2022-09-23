Зенітники за добу знищили сім ворожих цілей

Українські захисники знищили чотири безпілотники-камікадзе іранського виробництва

За добу 22 вересня авіацією Повітряних сил здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено сім повітряних цілей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, рашисти вратили три БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують, як «Герань-2».

«Авіацією Повітряних Сил здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі», – йдеться в повідомленні.

Винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 Harm. Уражено до 10-ти позицій ППО противника.

Нагадаємо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.