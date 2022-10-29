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23 бойові машини та 19 танків: втрати окупантів за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
23 бойові машини та 19 танків: втрати окупантів за добу
Росія вже втратила в України 380 реактивних систем залпового вогню
Генштаб ЗСУ

ЗСУ вже ліквідували понад 70 250 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 70 250 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 70250 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків – 2659 (+19) од;
  • бойових броньованих машин – 5401(+23) од;
  • артилерійських систем – 1708 (+9) од;
  • РСЗВ – 380 (+1) од;
  • засоби ППО – 195 (+3) од,
  • літаків – 273 (+1) од,
  • гелікоптерів – 252 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5),
  • крилаті ракети – 351 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19) од,
  • спеціальна техніка – 152 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 29 жовтня
Втрати окупантів станом на ранок 29 жовтня
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Теги: ЗСУ Україна окупанти росія війна

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