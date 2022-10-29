Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили три склади боєприпасів окупантів

Ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали 160 вогневих завдань

Українські військові на півдні знищили чотири ворожі танки, три міномети та три склади боєприпасів. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що обстановка в Південнобузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони.

«Наші війська утримують займані позиції та наносять вогневе ураження противнику з метою створення умов для подальших наступальних дій. Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ», – йдеться у повідомленні.

Військові додали, що ворог застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети та ударні дрони різних модифікацій по позиціях українських військ та прилеглих територіальних громадах.

«Протягом бойового дня ворог вісім разів атакував авіацією наші позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району. У відповідь нашою авіацією завдано також 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем протиповітряної оборони та опорному пункту в Миколаївському, Первомайському і Бериславському районах», – зазначили у командуванні.

Так, протягом бойового дня ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали 160 вогневих завдань.

«Відомо, що вороже військо схудло на 34 рашисти, дві реактивні системи залпового вогню «Град», чотири танки, три міномети 122-го калібру, самохідну гармату «Гіацинт» та причепну гаубицю», – йдеться у повідомленні.

Ще чотири артилерійські установки і ворожий танк було пошкоджено. А в Бериславському і Миколаївському районах знищено три склади боєприпасів.

Нагадаємо, українські військові взяли під вогневий контроль трасу Сватове — Кремінна на Луганщині.