ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу «Вагнера»

Українські бійці у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків ПВК «Вагнера»

Українські військовослужбовці спецпідрозділу «Хорт» ліквідували під час бойового завдання заступника начальника штабу найманців ПВК «Вагнера». Про це повідомив спецпідрозділ «Хорт» у Facebook.

Бійці спецпідрозділу уточнили, що у ближньому бою вони зіштовхнулися з групою бойовиків ПВК «Вагнера».

«Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед «двохсотих» вагнерівців українські військові ідентифікували заступника начальника штабу найманців», – йдеться у повідомленні.

Крім того, бійці ЗСУ взяли у трофей зброю цього окупанта – АК-12. Це автомат, що перебуває на озброєнні ворожої армії з 2018 року.

Нагадаємо, 28 жовтня військова контррозвідки ЗСУ на Донеччині знищили російську станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Сілок-01».

Додамо, триває 247 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, при цьому не припиняючи наступальні операції на Бахмуті та Авдіївці іони. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, вона продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення.