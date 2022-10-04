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ЗСУ за добу знищили 44 танки та 27 бойових машин ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ за добу знищили 44 танки та 27 бойових машин ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках
Генштаб ЗСУ

За добу українські захисники «демілітаризували» 370 окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 370 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 60 800 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60800 (+370) осіб ліквідовано;
  • танків – 2424 (+44) од;
  • бойових броньованих машин – 5018 (+27) од;
  • артилерійських систем – 1407 (+2) од;
  • РСЗВ – 340 (+2) од;
  • засоби ППО – 177 (+1) од;
  • літаків – 266 (+1) од;
  • гелікоптерів – 228 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2);
  • крилаті ракети – 246 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од;
  • спеціальна техніка – 131 (+0).
Втрати ворога станом на 4 жовтня
Втрати ворога станом на 4 жовтня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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