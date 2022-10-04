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ЗСУ розбили на півдні і в районі Лимана найелітніші війська РФ – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ розбили на півдні і в районі Лимана найелітніші війська РФ – ISW
Окупаційні війська зазнають поразок в Україні
фото з відкритих джерел

Російські війська дедалі більше деградують із ходом війни

За останні дві доби українські війська продовжували досягати значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська здійснили значні прориви на півночі Херсонської області в період з 2 по 3 жовтня. Також є підтвердження, що українські війська продовжують наступ на схід від Лимана та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної.

ЗСУ розбили на півдні і в районі Лимана найелітніші війська РФ – ISW фото 1

Аналітики ISW зазначають, що російські угруповання на півночі Херсонської області та на Лиманському фронті в основному складалися з підрозділів, які до війни вважалися одними з елітних бойових сил Росії. Так, за повідомленнями, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії відійшли з Лимана на тилові позиції поблизу Кремінної до 2 жовтня. Раніше російські джерела повідомляли, що підрозділи ВДВ Росії, особливо 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія діють у Херсонській області. 

На думку ISW, це свідчить про те, що навіть найелітніші російські війська збройні сили дедалі більше деградують із ходом війни.

Ключові висновки ISW за 3 жовтня:

  • За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лиману та на півночі Херсонської області. Російські частини, що зазнали поразки на цих фронтах, раніше вважалися одними з елітних бойових сил Росії.
  • Президент Росії Володимир Путін може використати призначення генерал-лейтенанта Романа Берднікова на посаду командувача Західним військовим округом, щоб перекласти провину за недавні або майбутні провали російської армії в Харківській області.
  • Російські чиновники звільнили директора Запорізької атомної електростанції, якого вони незаконно затримали, і, ймовірно, продовжують підривати український контроль над станцією.
  • Українські війська просувалися на рубежі Оскіл – Кремінна в напрямку кордону з Луганською областю.
  • Українські війська просунулися на північ Херсонської області.
  • Президент Росії Володимир Путін запроваджує заходи покарання проти російських бюрократичних установ, відповідальних за проведення часткової мобілізації.
  • Російські офіційні особи визнали, що Кремль має намір вторгнутися, окупувати та незаконно анексувати додаткові території України на півдні та сході та може змінити заявлені кордони окупованих територій.
  • 3 жовтня Держдума Росії схвалила незаконні договори про приєднання Кремля та визначила адміністративний графік інтеграції незаконно анексованої території України до Російської Федерації.
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Теги: війна росія Україна ЗСУ путін окупанти

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