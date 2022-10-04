ЗСУ розбили на півдні і в районі Лимана найелітніші війська РФ – ISW

Російські війська дедалі більше деградують із ходом війни

За останні дві доби українські війська продовжували досягати значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська здійснили значні прориви на півночі Херсонської області в період з 2 по 3 жовтня. Також є підтвердження, що українські війська продовжують наступ на схід від Лимана та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної.

Аналітики ISW зазначають, що російські угруповання на півночі Херсонської області та на Лиманському фронті в основному складалися з підрозділів, які до війни вважалися одними з елітних бойових сил Росії. Так, за повідомленнями, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії відійшли з Лимана на тилові позиції поблизу Кремінної до 2 жовтня. Раніше російські джерела повідомляли, що підрозділи ВДВ Росії, особливо 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія діють у Херсонській області.

На думку ISW, це свідчить про те, що навіть найелітніші російські війська збройні сили дедалі більше деградують із ходом війни.

Ключові висновки ISW за 3 жовтня: