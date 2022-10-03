Воїни підняли український прапор над звільненою Миролюбівкою

Село Миролюбівка з боями звільнили штурмовики «Закарпатського легіону»

Збройні сили України підняли прапор над Миролюбівкою у Херсонській області. Відповідне фото опубліковано на сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади – Закарпатський легіон.

«Село з боями звільнили штурмовики «Закарпатського легіону», – йдеться в повідомленні.

Воїни встановили український прапор на найвищій точці Миролюбівки.

Про звільнення Миролюбівки напередодні повідомляв президент Володимир Зеленський. Також був звільнений населений пункт Архангельське.

Миролюбівка – селище в Україні, у Білозерській селищній громаді Херсонського району Херсонської області. Населення становить 1543 осіб. Розташоване за 6 км від залізничної станції Копані.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.