Знищено «Ураган» і 30 ворожих танків: ЗСУ розповіли про успіхи на півдні

На півдні не піде у наступ 31 ворожий танк

На півдні залишається загроза ракетних ударів, дронів-камікадзе

За минулу добу на півдні України авіація Збройних сил України завдала дев’ять ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдання, за результатами яких отримано підтвердження про знищення:

87 рашистів,

понад 60 одиниць техніки, з яких два танки і БМП затрофеєні.

«Не стрілятимуть більше по нас 31 ворожий танк, не піде в наступ ще 27 одиниць іншої авто-бронетехніки. Знищено реактивну систему залпового вогню «Ураган» і транспортно-заряджальну машину до неї, мінометний комплекс «Сані» 120-го калібру», – розповіли військові.

Також повідомляється, що Чорне море після шторму має підвищене хвилювання, отже, мінна небезпека посилена. Дев’ять кораблів ворожого флоту продовжують укриватися біля Кримського узбережжя. Напоготові 5 ракетоносіїв, споряджені 32 «Калібрами».

Загроза ракетних ударів, дронів-камікадзе та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною.

Як повідомлялося, українські захисники увійшли у Шевченківку, що у Херсонській області.