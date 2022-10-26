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В Україні лунають сирени: ранок почався із повітряної тривоги

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В Україні лунають сирени: ранок почався із повітряної тривоги
Увага, українці, подбайте про свою безпеку!
скріншот із сайту

Негайно пройдіть в укриття!

Вранці 26 жовтня в більшості областей України пролунав сигнал повітряної тривоги. Наразі «почервоніли» вже всі областфі, крім західних. 

Сирени спершу пролунали на сході країни, а за кілька хвилин сигнал тривоги дали в центрі та столиці.

Нагадаємо, всім українцім варто перейти в укриття і перебувати там до відбою тривоги. 

Пам'ятайте: фільмувати чи фотографувати прильоти, якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова. 

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Теги: війна Україна тривога

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