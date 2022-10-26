Головне за ніч: обстріл Дніпра та передача Nasams Україні

Президент Ізраїлю надасть офіційним особам США докази, які засвідчують, що іранські безпілотники використовуються Росією в боях в Україні

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 25 жовтня. Сьогодні вночі стало відомо, що США передали Україні дві системи протиповітряної оборони Nasams, а Ізраїль передасть США докази, щодо використання іранських дронів на території України.

Обстріл Дніпра

Ввечері, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа на АЗС.

Ворог поцілив в один з районів Дніпра. Двоє людей загинули, серед яких жінка, яка що була при надії. Ще троє людей отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський відреагував на вечірній обстріл Дніпра та заявив, що на російських терористів чекає справедлива відплата.

«Сьогодні стався черговий ракетний удар. У результаті в Дніпрі загинули двоє людей. Серед них вагітна жінка. Троє постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою», – йдеться у заяві.

США передали Україні дві системи Nasams

США передали Україні перші два зенітно-ракетні комплекси Nasams, які допоможуть посилити протиповітряну оборону. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомив гендиректор компанії-виробника ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейєс.

«Ми щойно поставили два комплекси Nasams. Ми передали два комплекси уряду США кілька тижнів тому. Вже сьогодні йде їхнє розгортання в Україні», – сказав глава компанії.

За словами Хейєса, Nasams може збивати як безпілотники, так і балістичні ракети.

Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

За словами Зеленського, він провів зі Штайнмаєром дуже важливі перемовини.

«Сьогодні ми провели з паном президентом важливі переговори, які цілком відповідають таким відносинам наших держав. Я подякував Німеччині за надання сучасної системи протиповітряної оборони Iris-T, вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба і порятунку наших людей сьогодні. Це дійсно пріоритет, ми всі це відчуваємо. Сподіваюся, що вже найближчим часом зможемо отримати ще кілька відповідних систем», – сказав Президент.

Також Зеленський поінформував Штайнмаєра щодо інших оборонних потреб України, які потрібні для захисту та звільнення української землі.

Ізраїль надасть США докази, щодо використання Shahed-136 на території України

Президент Ізраїлю Ісаак Херцог надасть офіційним особам США докази, які засвідчують, що іранські безпілотники використовуються Росією в боях в Україні.

Ізраїль провів експертизу та з'ясував, що російські БПЛА «Герань-2» та іранські Shahed-136 ідентичні. Результати президент Ізраїлю представить Байдену.

У заяві офісу Херцога йдеться, що президент поділиться зображеннями, оціненими Ізраїлем, які показують схожість між безпілотниками, збитими в Україні, та частинами, випробуваними в Ірані у грудні 2021 року та представленими на виставці в Ірані у 2014 році.

Фотодокази показують, що безпілотники в Україні мають багато однакових характеристик, включаючи їхню структуру, розміри та нумерацію, повідомили в його офісі.