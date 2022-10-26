Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили ворожі міномети та склад з боєприпасами

ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні

За інформацією ЗСУ, ворог здійснив спроби прориву наших позицій, проте успіху не мав

На півдні українські військові знищили 26 загарбників, ворожі міномети, зенітний ракетний комплекс і склад з боєприпасами. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 217 вогневих завдань.

Командування повідомляє про такі підтверджені втрати ворога: 26 загарбників, 4 міномети, зенітно-ракетний комплекс «ТОР», 6 одиниць авто-бронетехніки та склад з боєприпасами. Решта втрат дорозвідується.

«По обіді (25 жовтня – ред.) ворог атакував наші позиції з неба. У відповідь нашою авіацією тричі завдано удар по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки. А у другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь за підтримки бойових машин піхоти, противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спроби прориву наших позицій. Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито, одну БМП знищено, противник відступив із втратами. В наших підрозділах – без втрат. А втрати ворога уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що українські сили захоплять правобережну частину Херсонської області до кінця 2022 року.

Наразі Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.