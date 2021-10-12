Аброськін звільнений із посади ректора Одеського університету внутрішніх справ

Ексглава кримінальної поліції України припускає, що зараз на нього «виллють багато бруду»

Аброськін обіймав посаду ректора ОДУВС з 2019 року

Ексглава кримінальної поліції України В'ячеслав Аброськін звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ, роботу якого перевіряли за анонімним зверненням. Про це заявив сам Аброськін у Facebook.

«Сьогодні з різних джерел мені стало відомо, що за наказом міністра внутрішніх справ за результатами перевірки анонімної скарги з формулюванням «за систематичні порушення» я звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ. Вперше за 30 років служби отримав таке обґрунтування. До речі, сам наказ з'явився в Телеграм-каналах», – зазначає Аброськін.

Він також припускає, що найближчим часом на нього «виллють багато бруду».

У соціальних мережах ексглава кримінальної поліції оприлюднив відповідний наказ міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Як стало відомо раніше, у вересні в Одеському державному університеті внутрішніх справ комісія з Києва почала перевірку роботи ректора В'ячеслава Аброськіна, на якого написали анонімку.

Анонімна заява була підписана колективом вишу, але жодного іменного підпису на ній не було. Заява була адресована президенту України Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, генпрокурорці Ірині Венедиктовій і голові НАБУ Артему Ситнику.

В анонімці Аброськіна звинуватили в різних зловживаннях. Сам ректор категорично спростував звинувачення.