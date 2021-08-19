Харківська облрада звільнила з посади голову та обрала йому заміну

Новим головою Харківської облради обрано заступницю голови фракції «Слуга народу» Тетяну Єгорову-Луценко

Депутати Харківської облради проголосували за звільнення Артура Товмасяна з посади голови. Рішення прийнято на позачерговому засіданні 19 серпня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Засідання облради почалося з розгляду питання про звільнення Товмасяна у зв'язку з достроковим припиненням повноважень. Також його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Сам Товмасян повідомив, що подав заяву про складання повноважень.

Новим головою Харківської облради обрано заступницю голови фракції «Слуга народу» Тетяну Єгорову-Луценко.

Як повідомив голова рахункової комісії Віталій Панов на позачерговій сесії облради в четвер, за неї проголосували 75 депутатів, проти – дев'ять.

22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про обшук у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

29 липня заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн.

4 серпня Артуру Товмасяну повідомили про підозру в отриманні хабара. Цього ж дня стало відомо, що Товмасяна вигнали із «Слуги народу».

5 серпня Антикорупційний суд відпустив голову Харківської облради і призначив заставу.

Нагадаємо, 11 серпня 2021 року у Міністерстві юстиції вийшов наказ №1893/к за підписом держсекретаря Міністерства Олени Богачової, яким очільника департаменту нотаріату та державної реєстрації Дмитра Кирилюка звільнено з посади.