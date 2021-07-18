Окупанти не випускали українських абітурієнтів на підконтрольні території – Аброськін

Ректор поліцейського вишу побоюється за безпеку родичів вступників

Окупаційна влада на Донбасі створювала перепони для відвідання підконтрольної території України абітурієнтам з ОРДЛО. Про це ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, який зараз є ректором Одеського державного університету внутрішніх справ, написав на своїй сторінці у Facebook, підбиваючи підсумки цьогорічної вступної кампанії.

«Передусім потрібно визнати, що дистанційне навчання зробило свою «справу» – за підсумками ЗНО частина охочих не набрала необхідну кількість прохідних балів. Також можна констатувати, що наша молодь дуже слабка. Наші абітурієнти свідомо зазделегідь обрали ще до іспитів наш університет, але дуже велика кількість показала слабку фізичну підготовку, мабуть, сподівалися на авось.

Тому слід зазначити, що абітурієнтам, які планують вступати до університету наступного року, необхідно не лише мати відмінні знання, а й більше уваги приділяти фізичній підготовці, належний рівень якої вкрай важливий для майбутніх поліцейських», – зазначив Аброськін.

Він також повідомив, що поспілкувався з батьками абітурієнтів, які приїхали з окупованого РФ Криму, а також з окупованих територій Донбасу.

«Зі слів батьків, дітей вивозили з окупованих територій із великими складнощами, й вдалося це зробити тільки тому, що зробили це заздалегідь, до вступної кампанії. Також вони повідомили, що державні окупаційні органи РФ вже сьогодні розшукують їхніх дітей, зокрема обґрунтовуючи це необхідністю хлопцям бути на літніх зборах із військової підготовки тощо. І ще невідома реакція окупантів стосовно батьків цих дітей після їхнього повернення додому без дітей», – написав Аброськін.

У коментарі «Цензору» він додав, що батькам майбутніх курсантів доводилося вивозити своїх дітей за місяць до вступної кампанії з легендою, що їдуть вони в гості до бабусь і дідусів, під обов'язкові гарантії повернення назад

«Ці діти усвідомлюють, що додому вже не повернуться, вони для себе ухвалили таке рішення. Батьки розділилися: хтось плаче, що може не побачити вже свою дитину. Трагедія...» – додав Аброськін.

За його словами, батьки також розповідають, що з Донецької області вивозили дітей через Російську Федерацію, бо випускників шкіл, які цього року можуть вступати до вишів, через КПВВ не випускають.

«На тимчасово окупованих територіях підлітків відправляють у літні табори на військові збори. Батьки бояться повертатися додому, не розуміють, що з ними самими там тепер буде, як окупанти відреагують, що діти не повернулися», – додав він.

Нагадаємо, що 14 липня стартував прийом заяв та документів до всіх закладів освіти, крім вищих військових навчальних закладів (вишів зі специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вишів.

Нагадаємо, що коаліція неурядових організацій, що опікуються питаннями захисту і дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладного підписання законопроєкту № 5478, який був прийнятий Верховною Радою 29 червня. Наразі прикордонникам доводиться шрафувати українських абітурієнтів, які потрапляють на підконтрольну територію не через офіційні пункти вʼїзду та виїзду (наприклад, через територію Росії).

Через постійне блокування руху з боку окупантів наразі в нормальному режимі працює лише один із шести КПВВ на Донбасі – «Станиця Луганська».