Арестович анонсує нічні удари Росії «Калібрами» по Україні (відео)

Сьогодні вночі може бути продовження ранкових обстрілів України

Радник Банкової Олексій Арестович переконаний, що Росія не залишить у спокої Україну цієї ночі. РФ продовжить атакувати українські міста високоточними ракетами.

«Калібрами працюватимуть з акваторії Чорного моря. Працюватимуть по енергетичній інфраструктурі, нормальний «другий етап» у лапках: розвідали цілі, які хочуть вразити», – сказав Арестович.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.