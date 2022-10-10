Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арестович анонсує нічні удари Росії «Калібрами» по Україні (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Арестович анонсує нічні удари Росії «Калібрами» по Україні (відео)
Росія продовжить бити ракетами по українській інфраструктурі
фото з відкритих джерел

Сьогодні вночі може бути продовження ранкових обстрілів України

Радник Банкової Олексій Арестович переконаний, що Росія не залишить у спокої Україну цієї ночі. РФ продовжить атакувати українські міста високоточними ракетами.

«Калібрами працюватимуть з акваторії Чорного моря. Працюватимуть по енергетичній інфраструктурі, нормальний «другий етап» у лапках: розвідали цілі, які хочуть вразити», – сказав Арестович.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

Читайте також: 

Теги: росія війна обстріл Україна Олексій Арестович

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Арестович розповів, на яку погану новину слід очікувати від Білорусі
Арестович розповів, на яку погану новину слід очікувати від Білорусі
Ракетний терор РФ. Скільки українських населених пунктів залишається знеструмленими
Ракетний терор РФ. Скільки українських населених пунктів залишається знеструмленими
Арестович анонсує нічні удари Росії «Калібрами» по Україні (відео)
Арестович анонсує нічні удари Росії «Калібрами» по Україні (відео)
Швеція не допустить Росію до розслідування вибухів на «Північних потоках»
Швеція не допустить Росію до розслідування вибухів на «Північних потоках»
Безпілотник ледь не вбив 11-річну дівчинку в окупованому Криму – росЗМІ (відео)
Безпілотник ледь не вбив 11-річну дівчинку в окупованому Криму – росЗМІ (відео)
Резніков закликає світ визнати Росію терористичною країною
Резніков закликає світ визнати Росію терористичною країною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Лукашенко офіційно вступив у війну
169K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
162K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
68K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
57K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
35K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту