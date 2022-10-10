Ракетні удари по Україні: оновлені дані про кількість загиблих та поранених

Окупанти під час масованих обстрілів РФ по Україні обстріляли об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях та Києві

Кількість жертв внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовано – 64. Про це інформує ДСНС.

Наразі все ще немає світла у 4 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.

Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у восьми областях та м. Києві, виникло понад 30 пожеж.

Зазначимо, раніше Нацполіція повідомляла про 10 загиблих внаслідок російської ракетної атаки.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України 84 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».