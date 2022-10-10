Обстріл України: скільки об'єктів інфраструктури пошкоджено

Фахівці вже працюють на місцях атак та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, після пошкодження 11 інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах частина областей залишилася без світла.

«Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком», – написав Шмигаль.

Шмигаль також додав, що фахівці вже працюють на місцях атак та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.