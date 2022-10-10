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Обстріл України: скільки об'єктів інфраструктури пошкоджено

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл України: скільки об'єктів інфраструктури пошкоджено
фото: соцмережі

Фахівці вже працюють на місцях атак та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, після пошкодження 11 інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах частина областей залишилася без світла.

«Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком», – написав Шмигаль.

Шмигаль також додав, що фахівці вже працюють на місцях атак та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

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Теги: обстріл Денис Шмигаль уряд рашисти міністр

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