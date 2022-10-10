Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
Українців закликають обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00
Сьогодні о 18:00 розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який буде тривати до 23:00. Це буде одним із найскладніших вечорів для української енергетики. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
«Сьогодні РФ (російські фашисти) завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані «віялові відключення»)», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний із споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях.
Найбільш енерговитратними є такі прилади:
- електрообігрівачі;
- бойлери;
- кухонна електроплита;
- мікрохвильова піч;
- пральна машина;
- електрична духова шафа;
- електрочайник (кавоварка);
- праска;
- посудомийна машина;
- кондиціонер;
- зарядні пристрої;
- пилосос;
- комп’ютер;
- телевізор.
«Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему», – додав Герус.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.
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