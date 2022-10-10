Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням

Українців закликають обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00

Сьогодні о 18:00 розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який буде тривати до 23:00. Це буде одним із найскладніших вечорів для української енергетики. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«Сьогодні РФ (російські фашисти) завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані «віялові відключення»)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний із споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

електрообігрівачі;

бойлери;

кухонна електроплита;

мікрохвильова піч;

пральна машина;

електрична духова шафа;

електрочайник (кавоварка);

праска;

посудомийна машина;

кондиціонер;

зарядні пристрої;

пилосос;

комп’ютер;

телевізор.

«Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему», – додав Герус.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.

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