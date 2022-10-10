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Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
Вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний із споживанням домогосподарств
фото ілюстративне

Українців закликають обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00

Сьогодні о 18:00 розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який буде тривати до 23:00. Це буде одним із найскладніших вечорів для української енергетики. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«Сьогодні РФ (російські фашисти) завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані «віялові відключення»)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний із споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

  • електрообігрівачі;
  • бойлери;
  • кухонна електроплита;
  • мікрохвильова піч;
  • пральна машина;
  • електрична духова шафа;
  • електрочайник (кавоварка);
  • праска;
  • посудомийна машина;
  • кондиціонер;
  • зарядні пристрої;
  • пилосос;
  • комп’ютер;
  • телевізор.

«Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему», – додав Герус.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.

Раніше розвідка повідомила, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

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Теги: війна росія Україна окупанти

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