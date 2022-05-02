Арестович пояснив, чому загальна мобілізація в Росії – благо для України

«Це хороший для нас козир»

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні вигідна загальна мобілізація в Росії, оскільки це прискорить крах путінського режиму. Про це він розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну.

«Загальна мобілізація в Росії – благо для України. Тому що почнеться останній відлік днів режиму Путіна, дуже швидкий зворотний відлік. Це буде вже невпинний процес. Найкраще, що може статися, це загальна мобілізація в Росії. Це настільки хороший для нас козир, що навіть не хотілося говорити», – сказав Арестович.

На його думку, таке рішення влади може виявити, що в Росії набагато більше осередків легіону «Свобода Росії», а інші люди можуть почати приєднуватися до нього.

«Вони не прогодують цю масу людей. І це почне обрушувати російську економіку ще швидше, ніж зараз», – зазначив Арестович.

Радник глави Офісу президента вважає, що озброєні чоловіки можуть піти проти уряду і повторити революцію 1917 року. «Ці нормальні російські мужики, яких смикнуть від сімей, вони й постукають в бункер прикладом», – заявив він.

Нагадаємо, що в Україні проти окупантів воюють і громадяни Росії. Вони вже сформували свій легіон і отримали форму.

Зазначимо, Росія розпочала другу фазу війни проти України, але не накопичує сили. Про це експерт з питань оборони, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у інтерв’ю «Главкому». За словами експерта, росіяни кидають у бій усіх військових, хто є в наявності.

Також стало відомо, що Росія не поспішає із завершенням військової «спецоперації» в Україні до 9 травня, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

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