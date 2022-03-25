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    Події в Україні

    «Я та моя рота перейшли на сторону України». Звернення командиру Легіону «Свобода Росії» (відео)

    Російські військові масово здалися в полон і перейшли на бік ЗСУ - «Я та моя рота перейшли на сторону України». Звернення командиру Легіону «Свобода Росії» (відео)
    Російські військові масово здалися в полон і перейшли на бік ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    В Головному управлінні розвідки опублікували звернення російського офіцера, яких перейшов на бік України

    Збільшується кількість випадків, коли російські військовослужбовці не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й приходять на бік ЗСУ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна», – йдеться в повідомленні розвідки.

    В Головному управлінні розвідки опублікували звернення російського офіцера, яких перейшов на бік України.

    «Выполняя приказ диктатора Путина вы совершаете ошибку», – російський офіцер, який перейшов на бік України, звернувся до військових РФ.

    Є інформація, що при ЗСУ створено легіон «Свобода Росії».

    Так, стало відомо, що в одному з міст України російські солдати добровільно здалися в полон разом з бойовою технікою. А надалі навіть склали присягу на вірність українському народу і також отримали ключі від нового житла.

    Нагадаємо, окупанти готуються до нової спроби штурму Києва.

    Російське військове керівництво здійснює перекидання на територію Білорусі та тимчасово окупованого Криму озброєння та військову техніку з військових округів. Мета здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон Україна окупація #stoprussia
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    «Я та моя рота перейшли на сторону України». Звернення командиру Легіону «Свобода Росії» (відео)