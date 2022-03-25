«Я та моя рота перейшли на сторону України». Звернення командиру Легіону «Свобода Росії» (відео)

Російські військові масово здалися в полон і перейшли на бік ЗСУ

В Головному управлінні розвідки опублікували звернення російського офіцера, яких перейшов на бік України

Збільшується кількість випадків, коли російські військовослужбовці не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й приходять на бік ЗСУ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна», – йдеться в повідомленні розвідки.

В Головному управлінні розвідки опублікували звернення російського офіцера, яких перейшов на бік України.

«Выполняя приказ диктатора Путина вы совершаете ошибку», – російський офіцер, який перейшов на бік України, звернувся до військових РФ.

Є інформація, що при ЗСУ створено легіон «Свобода Росії».

Так, стало відомо, що в одному з міст України російські солдати добровільно здалися в полон разом з бойовою технікою. А надалі навіть склали присягу на вірність українському народу і також отримали ключі від нового житла.

Вот как бывает. В одном из городов Украины российские солдаты добровольно сдались в плен вместе с боевой техникой. А впоследствии приняли присягу на верность украинскому народу и получили ключи от нового жилья. pic.twitter.com/pdNHhrOSk5 — Аслан (@antiputler_news) March 24, 2022

Нагадаємо, окупанти готуються до нової спроби штурму Києва.

Російське військове керівництво здійснює перекидання на територію Білорусі та тимчасово окупованого Криму озброєння та військову техніку з військових округів. Мета – здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.