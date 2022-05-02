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    Ніякої перемоги до 9 травня. Кремль визнав провал свого плану «Б»

    Нічого &laquo;великого і гучного&raquo; до &laquo;свята&raquo; РФ не жде - Ніякої перемоги до 9 травня. Кремль визнав провал свого плану «Б»
    Нічого «великого і гучного» до «свята» РФ не жде
    фото з відкритих джерел

    Лавров розчарував росіян новою заявою

    Росія не поспішає із завершенням військової «спецоперації» в Україні до 9 травня, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset.

    «Наші військові не будуть штучно підганяти дії під якусь дату, включно з днем перемоги», – сказав Лавров.

    Він визнав, що «в Радянському Союзі була традиція – обов'язково до якогось свята зробити щось велике, гучне».

    Кремль свої провали на фронті цинічно пояснює турботою про мирне населення. За словами Лаврова, «темпи здійснення операції в Україні залежать передусім від необхідності мінімізувати будь-які ризики для цивільного населення та російських військовослужбовців».

    Нагадаємо, у РФ план «А» був бліцкриг – захоплення Києва та України за лічені дні. План «Б» – захоплення Донбасу до 9 травня, аби «згодувати» росіянам ще одну «перемогу».

    Також Кремль скаржиться, що українці його постійно дурять.

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    Теги: МЗС росія окупанти свята війна Сергій Лавров військові Україна президент населення окупація #stoprussia
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    Ніякої перемоги до 9 травня. Кремль визнав провал свого плану «Б»