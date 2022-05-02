Ніякої перемоги до 9 травня. Кремль визнав провал свого плану «Б»

Нічого «великого і гучного» до «свята» РФ не жде

Лавров розчарував росіян новою заявою

Росія не поспішає із завершенням військової «спецоперації» в Україні до 9 травня, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset.

«Наші військові не будуть штучно підганяти дії під якусь дату, включно з днем перемоги», – сказав Лавров.

Він визнав, що «в Радянському Союзі була традиція – обов'язково до якогось свята зробити щось велике, гучне».

Кремль свої провали на фронті цинічно пояснює турботою про мирне населення. За словами Лаврова, «темпи здійснення операції в Україні залежать передусім від необхідності мінімізувати будь-які ризики для цивільного населення та російських військовослужбовців».

Нагадаємо, у РФ план «А» був бліцкриг – захоплення Києва та України за лічені дні. План «Б» – захоплення Донбасу до 9 травня, аби «згодувати» росіянам ще одну «перемогу».

Також Кремль скаржиться, що українці його постійно дурять.

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