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Арестович розповів, на яку погану новину слід очікувати від Білорусі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Арестович розповів, на яку погану новину слід очікувати від Білорусі
Лукашенко підігруватиме Путіну у війні з Україною
фото з відкритих джерел

Білорусь здатна пригнати на кордон з Україною угруповання у 15-20 тис. мобілізованих

Радник Банкової Олексій Арестович запевняє, що жодних нападів з території Білорусі не буде найближчим часом.

«Погана новина полягає в тому, що ці товариші протягом місяця здатні туди пригнати угруповання у 15-20 тисяч мобілізованих та стати на кордоні, щоб нам загрожувати.

За певних умов Путін може навіть погнати їх прямо на Київ без озброєння, без військової техніки – тупо пішки», – сказав Арестович.

Зазначимо, сьогодні, 10 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з військовими та силовиками.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна Олексій Арестович

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