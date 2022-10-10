Арестович розповів, на яку погану новину слід очікувати від Білорусі
Білорусь здатна пригнати на кордон з Україною угруповання у 15-20 тис. мобілізованих
Радник Банкової Олексій Арестович запевняє, що жодних нападів з території Білорусі не буде найближчим часом.
«Погана новина полягає в тому, що ці товариші протягом місяця здатні туди пригнати угруповання у 15-20 тисяч мобілізованих та стати на кордоні, щоб нам загрожувати.
За певних умов Путін може навіть погнати їх прямо на Київ без озброєння, без військової техніки – тупо пішки», – сказав Арестович.
Зазначимо, сьогодні, 10 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з військовими та силовиками.
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