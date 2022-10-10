Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України

Серед «козирів» Путіна сьогодні був не лише масований ракетний удар...

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко і російський диктатор Володимир Путін домовилися про розгортання «спільного регіонального угруповання військ» на території Білорусі. Про це повідомив Лукашенко під час термінового зібрання силовиків. Примітно, що зустріч зі своїми силовиками білоруський диктатор провів практично під час масованої ракетної атаки Росії по українських містах, під час якої було випущено понад 80 ракет.

Центр Києва після ракетного обстрілу Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Під час зустрічі Лукашенко заявив, що Україна і НАТО готуються до нападу на Білорусь і саме для цього слід посилити обороноздатність країни.

«Главком» розбирався, про що свідчать нові заяви Лукашенка і які наслідки можуть чекати на Україну.

Про що заявив Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко терміново зібрав керівників силових відомств і зробив ряд гучних заяв. Серед сказаного можна виділити три ключові меседжі.

По-перше, Білорусь і Росія домовилися про розгортання регіонального угруповання військ. «Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави», – заявив Лукашенко. Він посилається на російсько-білоруський договір. Зокрема, у статті 18 цього договору йдеться про спільну координацію «в сфері військового будівництва, розвитку збройних сил держав-учасниць, спільне використання військової інфраструктури і вживання інших заходів з підтримки обороноздатності Союзної держави».

По-друге, НАТО, за словами Лукашенка, розглядає варіанти агресії проти Білорусі, навіть із застосуванням ядерного удару.

По-третє, акт агресії проти Білорусі нібито готує і Україна. Ця заява стала продовженням цілої низки дій Білорусі з нагнітання ситуації. Так, 8 жовтня послу України у Білорусі вручили ноту, в які стверджується, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі. Раніше про намір України «наступати» заявив голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо. Він поскаржився, що Україна підриває мости та заміновує дороги. А за день до цього міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що у разі потреби, Білорусь може мобілізувати 500 тис. «підготовлених військових». Проте чиновник не уточнив, у яких боях ці пів мільйона перетворилися на «підготовлені».

Чого чекати Україні

Глава Офісу Андрій Єрмак у соцмережах назвав заяви Лукашенка фейками. Білоруський диктатор періодично звинувачує Україну у тому, що на неї… напала Росія, погрожує Києву і регулярно дозволяє атаки на Україну з території Білорусі. Але подібна сьогоднішній риторика найбільш жорстка з 24 лютого.

Зокрема білоруський диктатор, звертаючись до своїх силовиків, пригрозив: «Доведіть президентові України та іншим божевільним, що Кримський міст їм здаватиметься квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч одного метра нашої території». Примітно, що войовничу риторику білоруського диктатора підтримали проросійські пабліки, розганяючи фейки про нібито початок наступу на Україну з території Білорусі. Цю інформацію спростував голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Напередодні українське Головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Проте наразі такої загрози немає, запевнив радник Банкової Михайло Подоляк.

Перебуваючи під постійним тиском з боку Путіна, Лукашенко намагається усіляко запевнити його у своїй надійній підтримці. З іншого боку невизнаний президент Білорусі намагається не перетнути червону лінію, якою для нього є пряме втягування його країни у війну, тобто відкриту участь білоруських військових у збройному конфлікті на території України.

За словами білоруського диктатора, основою новоствореного угруповання військ стануть білоруські сили, а Росія надішле певну кількість своїх військовослужбовців. Про яку кількість йдеться, наразі невідомо. Ймовірно, тисячі.

«Лукашенко на словах демонструє активність і войовничість, яких хоче уникнути у реальних військових діях», – каже у розмові з «Главкомом» український політолог Володимир Фесенко. На думку експерта, нині ризики для Лукашенка набагато більші, ніж пів року тому. Нота Україні, прихована мобілізація у Білорусі, сьогоднішня зустріч з силовиками про це свідчать. Фесенко звертає увагу на те, що у Білорусі впродовж останніх місяців постійно тривають військові навчання. Таким чином Лукашенко демонструє Путіну нібито свою готовність включитися у війну, але поки що цього не відбулося. Як розгортатимуться події у подальшому, буде залежати від того, чи перекине Путін у Білорусь достатньо військових із бойовим досвідом. Поки експерт лише констатує маневрування Лукашенка, якому вдається грати на межі фолу, не перетинаючи червоних ліній.

Білоруський політолог Валерій Карбалевич звертає увагу на те, що військове угруповання, створення якого озвучив Лукашенко, згідно з міждержавними домовленостями має бути розгорнуте перед війною або під час війни. Відкритим залишається питання, російський чи білоруський воєначальник ним командуватиме.

«Якщо очолить російський генерал, чи означатиме це, що з цього моменту Збройні сили Білорусі переходять під контроль російського командування і їх можуть відправити на війну, навіть не питаючи білоруського політичного керівництва?», – ставить питання Карбалевич у розмові з «Главкомом». Він називає цей момент нині найбільш важливим. За його словами, у разі, якщо білоруські військові вступлять у бойові дії на території України, це вказуватиме на втрату Білоруссю військового суверенітету. На думку Карбалевича, тиск на Лукашенка лише зростає і він все далі і далі змушений погоджуватися на вимоги Росії.

Військовий експерт Михайло Самусь переконаний: Білорусь уже давно втратила суверенітет, оскільки білоруські військові переходять під командування російських командирів. Про це експерт розповів в ефірі «Радіо Свобода». Причому не Генштабу, а паралельного командування, яке виникло у Росії через військовий переворот на чолі з ГРУ, засновником приватної військової кампанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним, Рамзаном Кадировим і новопризначеним командувачем Об’єднаного угруповання окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна. За його словами, російське угруповання у Білорусі невдовзі поповниться зокрема «кадирівцями» і «вагнерівцями» і загроза нападу з території Білорусі надзвичайно зросла.

Михайло Глуховський, «Главком»

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