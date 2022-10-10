Лукашенко зібрав військових і силовиків на термінову нараду

Сьогодні Україні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії

Самопроголошений президент Білорусі, з території якої ведуться запуски ракет по Україні, Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з військовими та силовиками. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Зазначається, що нарада була зібрана на 11 годину.

Наразі невідомо, які питання обговорюються на наразі Лукашенка з представниками військових і силових відомств Білорусі.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Триває 229 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.