Атака дронів на Київщину, мінометний обстріл Чернігівщини. Ситуація в регіонах на 2 січня

Дніпропетровщину вночі атакували російські ракети

Дані обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 2 січня 2023 року.

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Київщина

Минулої доби – чергова масована нічна атака дронами. Пошкоджені приватні будинки в декількох районах. Повідомлень про постраждалих та жертв не надходило. Інформація щодо наслідків уточнюється. В столиці внаслідок нічної атаки та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури – аварійні відключення електроенергії. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Полтавщина

Під час повітряної тривоги цієї ночі у Кременчуцькому районі силами ППО ЗСУ було збито один БПЛА типу «Шахед».

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Чернігівщина

За минулу добу – мінометний обстріл, Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

Сумщина

Вчора ввечері росіяни із артилерії обстріляли Миропільську громаду, вісім прильотів. Вночі із мінометів гатили по Краснопільській громаді. Було п’ять прильотів. Наслідки уточнюються. Під ворожим вогнем минулої доби були п'ять громад. Зокрема росіяни били по Есманьській, Глухівській, Шалигинській, Краснопільській та Білопільській громадах. Внаслідок обстрілу Білопільскої громади пошкоджено архітектурну пам’ятку — дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Темирівка, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Дорожнянка, Білогір'я, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Плавні, Кам'янське, Степове.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Наслідки уточнюються.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка.

У Куп'янську через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Поранення отримала 78-річна жінка. Допомогу надали на місці. Детальна інформація щодо наслідків атак минулої доби уточнюється.

Дніпропетровщина

Вночі область атакували російські ракети, дрони-камікадзе та важка артилерія. Наша ППО збила усі чотири повітряні цілі противника – ракету та три «Шахеди». У Кам’янському районі уламки знищеного дрона упали на приватне підприємство. Сталася пожежа. Без жертв.

Нікопольський район росіяни атакували чотири рази. Обстріляли з важкої артилерії Нікополь та Марганець. Без жертв. Наслідки атаки з’ясовуються.

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Луганщина

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки і Білогорівки. Загарбники несуть великі втрати від наших артилерії та піхоти і відступають. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новоселівського, Стельмахівки і М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку

Вогонь росіян зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки і Діброви.

Щодня росіяни несуть значні втрати на фронті. Також на Луганщині вчергове посилені фільтраційні заходи – росіяни шукають корегувальників. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Впродовж ночі – обстріли позицій та окраїн Торецької громади із важкого озброєння та стрілецької зброї.

Крім того, під обстріли протягом доби потрапив і Торецьк, там за добу пошкоджено 22 будинки, насосна станція та ЛЕП на окраїні міста. Вчора вдень – обстріли с. Іванопілля Костянтинівської громади, пршкоджено житлові будинки та приватний транспорт.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка.

На Лиманському напрямку

Ворожий вогонь зафіксовано неподалік Тернів і Діброви.

На Бахмутському напрямку

Протягом доби обстріляно понад 15 населених пунктів – Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки.

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На Авдіївському напрямку

Під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар.

Миколаївщина

Вночі російські окупаційні війська знову атакували південь країни ударними дронами-камікадзе «Шахед». На Миколаївщині знищено сім ворожих дронів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною, російські війська продовжують підступні атаки – завдають удари по громадам Бериславського та Херсонського районів.

За інформацією ГШ ЗСУ від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Тягинка, Новотягинка, Львове, Іванівка, Понятівка, Дар‘ївка, Інгулець, Садове, Інженерне, Антонівка, Станіслав та Херсон.

Окупанти не припиняють бити по Херсону. Внаслідок чергового російського обстрілу одна людина загинула, одна – поранена. Загалом у області минулої доби через ворожі обстріли чотири людини дістали поранення, одна людина загинула.

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському – здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.