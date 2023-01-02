Потужний удар ЗСУ по Макіївці: окупанти підтвердили розгром бази 

У будівлі могли перебувати мобілізовані росіяни зі своїми родинами

Збройні сили України у новорічну ніч завдали ударів по будівлі ПТУ у передмісті Донецька із застосуванням Himars, де базувалися сотні російських моблізованих. Так зване керівництво «ДНР» удари підтвердило, але кількість загиблих наразі приховує. Про це пише російський Telegram-канал «База».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Першими дані про розгром бази «мобіків» поширили російські воєнкори та окупаційні пабліки. Удар по базі мобілізованих завдали опівночі, коли окупанти сіли за новорічний стіл.

Факт удару по будівлі ПТУ у Макіївці підтвердив «заступник міністра інформації ДНР» Данило Безсонов. «Місцеві повідомляють, що удару було завдано рівно о 00:01 за нашим часом. За моїми даними, противник вкотре застосував американську РСЗВ Himars. Сподіваюся, що винні, які ухвалювали рішення щодо використання цього об'єкта, будуть покарані», – написав Безсонов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім, бойовик так і не назвав кількість ліквідованих окупантів внаслідок вдалої атаки. Тему втрат окупаційних військ він взагалі вирішив оминути.

Фактично так само поводяться і російські воєнкори. Повідомляючи про розгром бази у Макіївці вони зазначають, що втрати незначні. Наприклад, воєнкор телеканалу «Росія» Олександр Сладков запевняє, що не знає кількості вбитих, але зазначає, що це «двоє, троє вбитих, хоча говорять набагато більше».

Блогер Борис Рожин повідомив про «значну» кількість загиблих та поранених, додавши, що «увечері завали ще розбирали».

У Z-каналах і каналах російських воєнкорів дані відрізняються від кількох до 50-70 осіб. У Міноборони Росії цю інформацію наразі не коментували.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що серед ліквідованих могли бути рідні мобілізованих. «У Маріуполі купа військових росіян притягнули дружин та родини на Новий рік. Настільки масово, що це було візуально помітно. Немає сумніву, що в Макіївці була та сама тенденція. Якщо дійсно ЗСУ раптом влучно перервали новорічну вечірку р*сні, то там до втрат особового складу щонайменше треба додавати втрати родин офіцерів та командирів», – написав Андрющенко у Telegram.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.