Скільки дронів знищено вночі на півдні: дані ЗСУ
Дрони знищено на Миколаївщині та в районі Умані
Уночі 2 січня у зоні відповідальності Оперативного командування «Південь» було знищено вісім ворожих ударних дронів Shahed-136. Про це йдеться у повідомленні командування у Facebook.
«Під час нічної дронової атаки на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено шість Shahed-136 і ще один – підрозділом Нацгвардії. Також в зоні нашої відповідальності, в районі Умані, силами протиповітряної оборони знищений ще один аналогічний дрон-вбивця», – інформує ОК «Південь».
Крім того, повідомляється, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з шести одиниць, серед яких один десантний корабель, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. Ракетоносії – в пунктах базування.
Як повідомлялося, у ніч на 2 січня українські захисники збили над Дніпропетровською та Запорізькою областями дев’ять ударних БПЛА типу «Шахед» та одну ракету.
У ніч на 2 січня «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра.
Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей.
Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.
У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури.
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