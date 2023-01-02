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Скільки дронів знищено вночі на півдні: дані ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки дронів знищено вночі на півдні: дані ЗСУ
У ніч на 2 січня окупанти знову атакували Україну іранськими дронами
фото ілюстративне

Дрони знищено на Миколаївщині та в районі Умані

Уночі 2 січня у зоні відповідальності Оперативного командування «Південь» було знищено вісім ворожих ударних дронів Shahed-136. Про це йдеться у повідомленні командування у Facebook.

«Під час нічної дронової атаки на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено шість Shahed-136 і ще один – підрозділом Нацгвардії. Також в зоні нашої відповідальності, в районі Умані, силами протиповітряної оборони знищений ще один аналогічний дрон-вбивця», – інформує ОК «Південь».

Крім того, повідомляється, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з шести одиниць, серед яких один десантний корабель, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. Ракетоносії – в пунктах базування.

Як повідомлялося, у ніч на 2 січня українські захисники збили над Дніпропетровською та Запорізькою областями дев’ять ударних БПЛА типу «Шахед» та одну ракету.

У ніч на 2 січня «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей.

Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.

У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Теги: безпілотник війна росія Україна

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