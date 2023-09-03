Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака дронів на Одещину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Одещину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Наслідки рашистської атаки на Запоріжжя
фото: ДСНС

Рашисти атакували Одещину 25 «Шахедами»

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (92 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, гранатометів. У селі Гремʼяч Новгород-Сіверської громади пошкоджено будинок. Минулося без жертв.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Свеської громади. Зафіксовано два вибухи. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 105 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Есманська, Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Дружбівська, Краснопільська, Новослобідська громади.

Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда здійснено мінометний обстріл, унаслідок чого отримали поранення дві цивільні особи, пошкоджено приміщення будинку культури, автомобіль. Також росіяни вдарили з артилерії, унаслідок чого отримали поранення чотири цивільні особи, одна людина загинула. Пошкоджено два приватні домоволодіння, автомобіль. Крім того, по м. Середина-Буда здійснено обстріл БпЛА, унаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства – ЖЕКу. Краснопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач та газогін.

Дніпропетровщина

Сьогодні під ранок окупанти гатили по Нікопольщині. Поцілили по Покровській сільській громаді. Застосували важку артилерію та «Гради»; загалом – понад 30 снарядів. Пошкодили п'ять багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури, чотири автівки, одну – знищили. На щастя, людей не зачепило. Вчора від ранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждали четверо людей. Чоловіки 40, 52 та 63 років. І 60-річна жінка. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство, 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач, трактор, чотири легкові авто.

Також вчора ПВК «Схід» збили ворожий безпілотник в небі над Криворізьким районом.

Запорізька область

120 обстрілів прийшлися по 25 населених пунктах Василівського та Пологівського районів області. Зафіксовано пошкодження або руйнування 21 об'єкту цивільної інфраструктури. На щастя, без постраждалих. За минулу добу російські війська здійснили 91 артилерійський обстріл по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Щербаків, Малинівки, Кам'яного, Степового та інших сіл на лінії вогню. 14 авіаційних ударів були спрямовані по Оріхову та Роботиному, 11 обстрілів з РСЗВ прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Червоному, Новодарівці, Новоданилівці, Левадному та Лук'янівському. До того ж Новодарівка, Левадне, Новоіванівка та Плавні були атаковані з БПЛА.

Харківщина

Минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Куп'янського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка Чугуївського району, Потихонове Куп'янського району. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове.

Луганщина

Загарбники знову активізувалися біля Новоєгорівки; в районі Білогорівки та М’ясожарівки, росіяни завдали авіаційних ударів. Макіївка, Невське та Білогорівка постраждали від артилерійських влучань противника. За добу противник здійснив 155 обстрілів (543 снаряд).

Донеччина

Російські окупаційні війська здійснили 1332 обстріли по лінії зіткнення: на Донецькому напрямку – 304; на Соледарському – 459; на Лиманському – 569. Під вогнем рашистів – вісім населених пунктів: Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Красногорівка, с.Урожайне, с.Предтечине. Пошкоджено три житлових будинки (з них два – багатоквартирні), службовий автомобіль, цивільний автомобіль, 20 могил на міському цвинтарі, дорожнє покриття. На Донеччині за добу – двоє людей загинуло, двоє поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

У ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА Shahed-136/131. Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА Shahed-136/131, які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 79 обстрілів (510 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (14 снарядів). Рашисти поцілили у райони 30 населених пунктів області; релігійну споруду в місті Херсоні. Внаслідок нічних обстрілів міста Херсон постраждала 69-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, поранення обличчя та гостра реакція на стрес. Медики надали постраждалій допомогу на місці.

Також травмований чоловік 49 років. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою. Після полудня окупанти випустили керовані авіабомби по Одрадокам’янці Бериславського району. Через удар пошкоджено низку будинків у селі. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одного 42-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення. У Білозерці внаслдіок прямого попадання ворожого снаряду в будинок поранення отримав 68- річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.

Всього через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, шестеро – дістали поранення.

Теги: війна Запоріжжя окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз Сили оборони просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв
Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої між першою та другою лініями оборони окупантів
Сьогодні, 08:15
Окупанти вдарили по Вугледару: загинуло подружжя
Окупанти вдарили по Вугледару: загинуло подружжя
Вчора, 22:16
Генштаб попередив про високу загрозу ракетної атаки
Генштаб попередив про високу загрозу ракетної атаки
Сьогодні, 08:28

Події в Україні

Атака дронів на Одещину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Атака дронів на Одещину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Хвилина мовчання. Згадуємо боксера Максима Галінічева, який загинув на Луганщині
Хвилина мовчання. Згадуємо боксера Максима Галінічева, який загинув на Луганщині
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
Генштаб попередив про високу загрозу ракетної атаки
Генштаб попередив про високу загрозу ракетної атаки
Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої між першою та другою лініями оборони окупантів
Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої між першою та другою лініями оборони окупантів
ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6
ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
38K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
19K
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
19K
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
15K
Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ
12K
Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка

Новини

Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту