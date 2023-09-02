Окупанти вдарили по Вугледару: загинуло подружжя

В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина

2 вересня житловий район у Вугледарі було атаковано російською окупаційною армією, унаслідок чого загинуло подружжя та отримали поранення ще двоє людей, серед яких була й дитина. Про це інформує Офіс генпрокурора.

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За попередніми даними, росіяни завдали по місту, ймовірно, авіаційного удару. В епіцентрі опинилася житлова забудова. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинуло подружжя: 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

«Дев'ятнадцятирічна донька цієї сім'ї та інша місцева жителька віком 53 роки отримали поранення в результаті атаки. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, унаслідок атаки серйозно пошкоджено під'їзд будинку, перекриття, а також зазнали зруйнувань вікна та балкони.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли з мінометів місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ударів поранення отримали енергетики.

Також 1 вересня війська РФ обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

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Триває 556-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.