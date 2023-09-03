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Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої між першою та другою лініями оборони окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої між першою та другою лініями оборони окупантів
Зараз Сили оборони просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв
фото ілюстративне

Між першою і другою лінією захисту росіян дуже велика різниця. Друга лінія побудована не так добре

Збройні сили України після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі. Тепер українські війська розраховують на швидші успіхи під час форсування другої лінії, оскільки вона слабша. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Guardian.

Зазначається, що на будівництво першої лінії оборони Росія витратила 60% свого часу і ресурсів і тільки по 20% ‒ на другу і третю лінії. Адже загарбники не очікували, що українські війська зможуть прорватися через першу лінію.

«Зараз ми перебуваємо між першою і другою оборонними лініями», – каже він.

За словами Тарнавського, зараз Сили оборони просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв. – «У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за другу лінію оборони».

Крім того повідомляється, що Сили оборони опинилися в пастці на кілька тижнів через величезне мінне поле. Піхотинці-сапери повільно розчищали маршрут штурму в пішому порядку. Російські війська «просто стояли і чекали на українську армію», відстрілюючи техніку снарядами і дронами.

«Противник підтягує резерви не тільки з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул наступати більше і швидше. У нас усе попереду», – додав командуючий.

Також за словами Тарнавського, між першою і другою лінією захисту росіян дуже велика різниця. Друга лінія побудована не так добре, тому ЗСУ можуть використовувати техніку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати.

Теги: ЗСУ війна Запоріжжя росія

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