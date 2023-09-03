Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої між першою та другою лініями оборони окупантів

Зараз Сили оборони просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв

Між першою і другою лінією захисту росіян дуже велика різниця. Друга лінія побудована не так добре

Збройні сили України після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі. Тепер українські війська розраховують на швидші успіхи під час форсування другої лінії, оскільки вона слабша. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Guardian.

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Зазначається, що на будівництво першої лінії оборони Росія витратила 60% свого часу і ресурсів і тільки по 20% ‒ на другу і третю лінії. Адже загарбники не очікували, що українські війська зможуть прорватися через першу лінію.

«Зараз ми перебуваємо між першою і другою оборонними лініями», – каже він.

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За словами Тарнавського, зараз Сили оборони просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв. – «У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за другу лінію оборони».

Крім того повідомляється, що Сили оборони опинилися в пастці на кілька тижнів через величезне мінне поле. Піхотинці-сапери повільно розчищали маршрут штурму в пішому порядку. Російські війська «просто стояли і чекали на українську армію», відстрілюючи техніку снарядами і дронами.

«Противник підтягує резерви не тільки з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул наступати більше і швидше. У нас усе попереду», – додав командуючий.

Також за словами Тарнавського, між першою і другою лінією захисту росіян дуже велика різниця. Друга лінія побудована не так добре, тому ЗСУ можуть використовувати техніку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати.