Атака на Чортків: Тернопільська ОВА повідомила про наслідки обстрілу

Серед постраждалих є діти

Внаслідок обстрілів Чорткова, що на Тернопільщині, жертв немає. Про ситуацію в регіоні повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

«На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, – діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян. О 10:00 спілкуватимусь зі ЗМІ, де разом з рятувальниками повідомимо про потерпілих та масштаби руйнувань», – написав Труш.

Нагадаємо, учора ввечері, 11 червня, під час повітряної тривоги ворог атакував Чортків, що у Тернопільській області. Також стало відомо, що у місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху. Повідомлялося, що ракети летіли з Чорного моря.

Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.