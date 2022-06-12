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    Події в Україні

    Атака на Чортків: Тернопільська ОВА повідомила про наслідки обстрілу

    Рашисти атакували Чортків 11 червня ввечері&nbsp; - Атака на Чортків: Тернопільська ОВА повідомила про наслідки обстрілу
    Рашисти атакували Чортків 11 червня ввечері 
    фото соцмереж

    Серед постраждалих є діти

    Внаслідок обстрілів Чорткова, що на Тернопільщині, жертв немає. Про ситуацію в регіоні повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

    «На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, – діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян. О 10:00 спілкуватимусь зі ЗМІ, де разом з рятувальниками повідомимо про потерпілих та масштаби руйнувань», – написав Труш.

    Нагадаємо, учора ввечері, 11 червня, під час повітряної тривоги ворог атакував Чортків, що у Тернопільській області. Також стало відомо, що у місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху. Повідомлялося, що ракети летіли з Чорного моря.

    Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 12 червня

    Теги: росія окупанти війна Україна Тернопільщина окупація #stoprussia
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    Атака на Чортків: Тернопільська ОВА повідомила про наслідки обстрілу