Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 12 червня

На Херсонщині окупанти планують відзначати день Росії

В Тернопільській області рашисти влучили ракетою в Чортківську громаду

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині, Дніпропетровщині та Житомирщині.

Тернопільщина

В області вчора ввечері – влучання ракет в Чортківській громаді, жертв немає, є легко травмовані. Людям надається допомога. Деталі влучання уточнюються.

Харків

За ніч обстрілів окупантів зазнав Шевченківскький район міста. Постраждалих немає. По області вночі обстрілів зазнали Безруки, Харківського району, горів приватний будинок.

Близько п’ятої ранку знову обстрілювали Золочівську громаду. Так само загорівся будинок, без постраждалих.

Загалом за добу поранення через обстріли отримали 3 людини у Харківському районі. Двоє загиблих у Чугуївському та Богодухівського районах.

Луганщина

Постійні штурмові дії та аробстріли Сєвєродонецька та прилеглих селищ. Вчора ворог влучив на територію транспортного цеху ВО «Азот», де сталося займання. Постраждало і одне з приміщень ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик». Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький.

По 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці. У Лисичанську – четверо, а також торговельний центр та магазин. Одна людина загинула, двоє поранених.

Донеччина

Обстріли позицій українських військових і прифронтових населених пунктів. За добу – двоє загиблих і 10 поранених цивільних.

Росіяни спрямовують свої зусилля на нищення критичної інфраструктури. Вчора в районі Торецька пошкодили електромережі, що призвело до відключення ТП, уся північ області була без електрики – Торецьк, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка. Станом на ранок вдалося частково відновити електропостачання.

Область залишається без газу і частково – без води. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вночі зафіксовані обстріли с. Парутине Куцурубської громади Постраждалих та пошкоджень немає. Тривали обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вчора вдень і вночі – обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина

Стабільно критично. Окупанти планують відзначати день Росії. За інформацією пропагандистських ЗМІ заходи відбудуться по всій області, а для масовки можуть бути привезені люди з Криму. Є інформація про можливі провокації.

Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.