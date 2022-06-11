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    Події в Україні

    Удар по Чорткову: з’явилося відео руйнувань

    Наразі на місці &laquo;прильоту&raquo; працюють спеціалісти - Удар по Чорткову: з’явилося відео руйнувань
    Наразі на місці «прильоту» працюють спеціалісти
    скріншот із відео

    Рашисти запустили ракету з Чорного моря

    Увечері, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області.

    Згодом у соцмережах з’явилося відео з імовірного місця «прильоту».

    Увага, ненормативна лексика!


    Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликає довіряти лише офіційній інформації.

    «Спеціалісти працюють на місці події. Усі достовірні новини про ситуацію на Чортківщині повідомлятиму на своїх каналах в соцмережах. У випадку повторної повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття», – повідомив він.

    Також стало відомо, що у місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху.

    Нагадаємо, сьогодні мешканці Чорткова, що на Тернопільщині, повідомили про потужний вибух.

    Також повідомлялося, що в окупованому Донецьку чутні вибухи (відео).

    Теги: росія окупанти війна укриття Україна Тернопільщина окупація #stoprussia
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    Удар по Чорткову: з’явилося відео руйнувань