Удар по Чорткову: з’явилося відео руйнувань

Рашисти запустили ракету з Чорного моря

Увечері, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області.

Згодом у соцмережах з’явилося відео з імовірного місця «прильоту».

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Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликає довіряти лише офіційній інформації.

«Спеціалісти працюють на місці події. Усі достовірні новини про ситуацію на Чортківщині повідомлятиму на своїх каналах в соцмережах. У випадку повторної повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття», – повідомив він.

Також стало відомо, що у місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху.

Нагадаємо, сьогодні мешканці Чорткова, що на Тернопільщині, повідомили про потужний вибух.

Також повідомлялося, що в окупованому Донецьку чутні вибухи (відео).