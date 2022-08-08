Атака на Дніпропропетровщину: ворог ударив ракетами і «Градами» (фото)
Окупанти тричі за ніч обстріляли Нікопольський район
У ніч на понеділок, 8 серпня, російська загарбницька армія била по двох районах Дніпропетровщини: Нікопольському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Окупанти тричі атакували Нікопольський район. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах.
«По Марганецькій громаді стріляли з «Градів». 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих», – розповів Резніченко.
По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59.
У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі понівечені дев’ять житлових будинків.
За попередніми даними, люди не постраждали.
У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Люди не зазнали поранень.
Раніше очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що російські окупанти обстріляли вночі Нікопольський район.
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