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Атака на Дніпропропетровщину: ворог ударив ракетами і «Градами» (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Дніпропропетровщину: ворог ударив ракетами і «Градами» (фото)
У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Окупанти тричі за ніч обстріляли Нікопольський район

У ніч на понеділок, 8 серпня, російська загарбницька армія била по двох районах Дніпропетровщини: Нікопольському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти тричі атакували Нікопольський район. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах.

«По Марганецькій громаді стріляли з «Градів». 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих», – розповів Резніченко.

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59.

У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі понівечені дев’ять житлових будинків.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Люди не зазнали поранень.

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Раніше очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що російські окупанти обстріляли вночі Нікопольський район

 

Теги: війна росія окупанти Дніпропетровщина обстріл Україна Валентин Резніченко

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