Російські війська обстріляли Нікопольський район

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду

Російські окупанти обстріляли вночі 8 серпня Нікопольський район. Про це повідомив очільник місцевої районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Зазначається, що «прилетіло» до Марганецької громади. Місцевих жителів закликають знаходитися в укриттях.

«Обстріляно територію Марганецької ТГ. Залишайтесь в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують ракетний і артилерійський терор Нікопольського району. 7 серпня вони обстріляли його територію двічі за день. Снаряди потрапили в насосну станцію.

Під бомбардування також потрапили кілька дачних будинків. На місцях ударів виникли пожежі, проте рятувальники оперативно впоралися з вогнем.

Через обстріли без води залишилося сім тисяч жителів Нікопольського району.

Також російські окупанти в ніч на 7 серпня двічі атакували ракетами Харків. Перший обстріл відбувся близько першої ночі. За попередньою інформацією приліт стався у Слобідський район міста.

Вдруге рашисти обстріляли місто уже близько п'ятої ранку. Цього разу окупанти поцілили одразу у два райони – Новобаварський та Немишлянський.

Разом з тим російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.