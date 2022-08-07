Прилетіло 20 ворожих снарядів: жителі Нікопольського району лишилися без води

Рашисти двічі за день з «Градів» обстріляли Нікопольський район

Під обстріл потрапила Червоногригорівська громада

Російські окупанти продовжують ракетний і артилерійський терор Нікопольського району. Вони обстріляли його територію вдруге за день. Снаряди потрапили в насосну станцію. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Через обстріли без води залишилося сім тисяч жителів Нікопольського району.

«Під вогонь ворожих «Градів» потрапила Червоногригорівська громада. Туди прилетіло 20 російських снарядів. Обстрілом пошкоджена насосна станція. Без води залишилися мешканці тьох сіл громади – це майже 7 000 людей», – написав Резніченко.

Під бомбардування також потрапили кілька дачних будинків. На місцях ударів виникли пожежі, проте рятувальники оперативно впоралися з вогнем.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 7 серпня двічі атакували ракетами Харків. Перший обстріл відбувся близько першої ночі. За попередньою інформацією приліт стався у Слобідський район міста.

Вдруге рашисти обстріляли місто уже близько п'ятої ранку. Цього разу окупанти поцілили одразу у два райони – Новобаварський та Немишлянський.

Разом з тим російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.

Також 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.