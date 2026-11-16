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Атака на Кримський міст: арка переправи змінила нахил (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Атака на Кримський міст: арка переправи змінила нахил (фото)
Арка нахилилася на 15 градусів
фото: соціальні мережі

Моніторингові канали оприлюднили знімок переправи після нічних вибухів та назвали точний час ймовірного удару по конструкції

Після нічної атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада з'явилися повідомлення про ймовірне пошкодження однієї з арок переправи. На оприлюдненій фотографії, як стверджують очевидці, автомобільна арка помітно змінила кут нахилу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією моніторингового каналу, на знімку зафіксовано автомобільну арку Кримського мосту, розташовану ближче до місця зйомки. Автори повідомлення стверджують, що після атаки конструкція візуально змінила своє положення.

Раніше в місцевих Telegram-каналах поширилася інформація про те, що бойова частина одного з безпілотників упала на праву арку мосту з боку тимчасово окупованого Криму. За цими повідомленнями, конструкція нібито нахилилася приблизно на 15 градусів.

Водночас незалежного підтвердження деформації арки та масштабів можливих пошкоджень наразі немає.

Як повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на підписників, близько 01:30 над Керчю почали кружляти безпілотники. Місцеві жителі чули вибухи та стрілянину мобільних вогневих груп.

Приблизно о 05:30 очевидці повідомили про проліт реактивних безпілотників. У цей час у районі міста знову пролунали вибухи та було чути стрілянину. За твердженням каналу «Крымский ветер», удар безпосередньо по арці Кримського мосту стався о 05:38.

Офіційної інформації про стан несучих конструкцій переправи та можливі наслідки атаки наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометровізатори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів.

Вранці 16 листопада очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту. За його словами, рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня.

Теги: Крим окупанти росія

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