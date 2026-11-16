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Україна завдала удару по Кримському мосту – окупаційна влада

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна завдала удару по Кримському мосту – окупаційна влада
Кримський міст опинився під ударом
скриншот з відео

Окупанти обмежили рух переправою та терміново розгорнули оперативний штаб у Керчі

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту вранці 16 листопада. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня. Водночас окупаційна влада не розкрила характеру та масштабів можливих пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Аксьонова в Telegram.

Представник окупаційної адміністрації повідомив, що для ліквідації наслідків удару залучили відповідні служби. Крім того, в Керчі розгорнули оперативний штаб, який координуватиме роботи.

«Ворог завдав удару по Кримському мосту. У зв'язку з цим рух транспорту буде обмежено орієнтовно до середини дня. Для ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби, у Керчі розгорнуто оперативний штаб», – заявив Аксьонов.

За його словами, інформацію про поромне сполучення між окупованим Кримом і російським портом «Кавказ» можна отримати через Міністерство транспорту окупаційної адміністрації півострова.

«Тримаю ситуацію на особистому контролі. Прошу довіряти виключно офіційним джерелам інформації», – додав він.

Водночас Аксьонов не повідомив, які саме об'єкти на Кримському мосту зазнали пошкоджень. Також невідомо, чи є постраждалі внаслідок імовірної атаки.

Нагадаємо, 26 червня 2026 року Кримський міст опинився під масованою атакою безпілотників. Тоді російські ЗМІ повідомляли про роботу протиповітряної оборони, а перед переправою утворилися багатогодинні затори. 

Теги: Крим війна окупанти Україна

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