Атака на Кримський міст: затори розтягнулися на кілометри

Близько двох тисяч автомобілів застрягли з обох боків переправи

Після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів. Крім того, з'явилася інформація про можливе пошкодження конструкції переправи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією каналу, бойова частина одного з безпілотників упала на праву арку Кримського мосту з боку окупованого Криму. Стверджується, що після влучання конструкція візуально нахилилася приблизно на 15 градусів.

За даними моніторингових каналів, через атаку та обмеження руху на переправі близько двох тисяч автомобілів очікували на відновлення транспортного сполучення. Черги утворилися з обох боків Кримського мосту.

Нагадаємо, вранці 16 листопада очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня.

«Ворог завдав удару по Кримському мосту. У зв'язку з цим рух транспорту буде обмежено орієнтовно до середини дня. Для ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби, у Керчі розгорнуто оперативний штаб», – заявив Аксьонов.

Він також повідомив, що в Керчі розгорнули оперативний штаб для координації робіт. Інформацію про поромне сполучення між окупованим Кримом і російським портом «Кавказ» запропонували уточнювати через місцеве міністерство транспорту.