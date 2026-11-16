Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Атака на Кримський міст: затори розтягнулися на кілометри

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Кримський міст: затори розтягнулися на кілометри
Кримський міст зазнав атаки: одна з арок нібито нахилилася на 15 градусів
фото: росЗМІ

Близько двох тисяч автомобілів застрягли з обох боків переправи

Після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів. Крім того, з'явилася інформація про можливе пошкодження конструкції переправи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією каналу, бойова частина одного з безпілотників упала на праву арку Кримського мосту з боку окупованого Криму. Стверджується, що після влучання конструкція візуально нахилилася приблизно на 15 градусів.

За даними моніторингових каналів, через атаку та обмеження руху на переправі близько двох тисяч автомобілів очікували на відновлення транспортного сполучення. Черги утворилися з обох боків Кримського мосту.

Нагадаємо, вранці 16 листопада очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня.

«Ворог завдав удару по Кримському мосту. У зв'язку з цим рух транспорту буде обмежено орієнтовно до середини дня. Для ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби, у Керчі розгорнуто оперативний штаб», – заявив Аксьонов.

Він також повідомив, що в Керчі розгорнули оперативний штаб для координації робіт. Інформацію про поромне сполучення між окупованим Кримом і російським портом «Кавказ» запропонували уточнювати через місцеве міністерство транспорту.

Теги: міст Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська атака 27 жовтня пошкодила кілька важливих елементів Південного мосту
Не переправи. Радник президента розповів, що врятує Київ у разі руйнування мостів
Вчора, 15:51
У 2014 році, після анексії Криму, УЄФА заборонив РФС допускати кримські команди до професійних змагань
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
10 листопада, 12:44
Мешканці столиці почали переходити Південний міст пішки
Рух авто обмежений, люди йдуть пішки: ситуація на Південному мосту після обіцянки відкриття
30 жовтня, 18:12
Росіяни атакували Південний міст у Києві
Як об'їхати перекритий Південний міст: схеми для вантажівок та легкових авто
27 жовтня, 10:30
У Києві обмежено рух Південним мостом і зеленою гілкою метро
У Києві обмежено рух Південним мостом і зеленою гілкою метро
27 жовтня, 05:13
У Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра
Нардеп оцінив, чи врятують столицю від транспортного колапсу резервні переправи через Дніпро
22 жовтня, 20:23
Південний міст у Києві розташований на південному сході міста та з'єднує Саперно-Слобідську вулицю на правому березі з проспектом Миколи Бажана на лівому березі
Рух транспорту Південним мостом відновлений в обох напрямках (оновлено)
22 жовтня, 19:06
Задимлення в районі Північного мосту після атаки дрона
Падіння БпЛА в Деснянському районі: поблизу Північного мосту горять гаражі
20 жовтня, 17:05
Стецьків: Можна було підняти те, що літало в повітрі, і просто розбомбити Верховну Раду Криму під приводом того, що її захопили терористи
«Турчинов мав діяти інакше». Нардеп пʼяти скликань розповів про план порятунку Криму
18 жовтня, 07:13

Події в Україні

За рік з Краматорська виїхало 55 тис. людей: голова ОВА повідомив, скільки цивільних залишилося у місті
За рік з Краматорська виїхало 55 тис. людей: голова ОВА повідомив, скільки цивільних залишилося у місті
Атака на Кримський міст: затори розтягнулися на кілометри
Атака на Кримський міст: затори розтягнулися на кілометри
Сили ППО знешкодили 131 російський дрон під час нічної атаки
Сили ППО знешкодили 131 російський дрон під час нічної атаки
Російські війська просунулися у двох областях України – DeepState
Російські війська просунулися у двох областях України – DeepState
Російські військові використали обмеження Starshield для ударів по електропідстанціях України – ISW
Російські військові використали обмеження Starshield для ударів по електропідстанціях України – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 38 хвилин
Сьогодні, 10:04
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua