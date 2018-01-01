Аварія у Прилуках: місто без води, школи і садочки зачинені

Для ліквідації аварії на каналізаційному колекторі до Прилук прибули спеціалісти з Житомира

До міста Прилуки Чернігівської області, де 19 січня сталася аварія на каналізаційному колекторі, приїхали спеціалісти житомирської компанії, які працюватимуть за допомогою потужної гідродинамічної машини. Про це повідомила прес-служба Прилуцької міськради. «Для того, щоб вони знайшли прорив і поставили заглушки у системі водовідведення,



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Серед Прилук на місці аварії розрили котлован

Для ліквідації аварії на каналізаційному колекторі до Прилук прибули спеціалісти з Житомира

До міста Прилуки Чернігівської області, де 19 січня сталася аварія на каналізаційному колекторі, приїхали спеціалісти житомирської компанії, які працюватимуть за допомогою потужної гідродинамічної машини. Про це повідомила прес-служба Прилуцької міськради.

«Для того, щоб вони знайшли прорив і поставили заглушки у системі водовідведення, необхідно зупинити потік стічних вод. О 12:00 на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення перекрити водопостачання на добу. За цей час буде максимально осушено каналізації та встановлено заглушки для подальшої роботи. Коли підготується обвідна лінія труб, буде увімкнено водопостачання», - йдеться в повідомленні.

Також комісією було вирішено зупинити навчальний процес до понеділка, 29 січня. У дитячих садочках за потреби організовуються організовуються чергові групи.

Мешканців міста просять обмежити злив води до каналізаційних систем задля ефективнішої ліквідації аварії мережі водовідведення.

Нагадаємо, аварія на каналізаційному колекторі Прилук сталась 19 січня. Вулицями розлились стічні води і почали підтоплювати житлові будинки. Щоб дістатися місця аварії, серед міста розрили котлован.

Зараз у Прилуках воду подають погодинно. В інший час її підвозять у цистернах у житлові райони.

Раніше у Прилуцькій міськраді пообіцяли, що водопостачання у місті відновлять через два-три дні.