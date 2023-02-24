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Австралія передасть Україні безпілотники на $33 млн і введе нові санкції проти РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Австралія передасть Україні безпілотники на $33 млн і введе нові санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Авіаційні комплекси забезпечать ЗСУ розвідку, спостереження та візуальне вивчення противника на полі бою

Австралія надасть Україні безпілотники на суму $33 млн та розширить санкції проти російського уряду, військових і ЗМІ. Про це пише The Guardian

Пакет санкцій передбачає заборону на в’їзд і заморожування активів для ще 90 російських фізичних осіб і 40 російських організацій.

Зазначається, що безпілотники, вартістю $33 млн, не озброєні, але допоможуть українським Збройним силам контролювати пересування російських військ під час війни.

Ця пожертва збільшила загальну військову допомогу Україні від Австралії до $510 млн, включно з 90 захищеними транспортними засобами Bushmaster, хоча термін доставки залишається невідомим.

Віцепрем’єр-міністр Річард Марлз зазначив, що безпілотні авіаційні комплекси «забезпечать розвідку на полі бою, спостереження та візуальне вивчення противника для українських Збройних сил, оскільки вони продовжуватимуть боротьбу проти невиправданої агресії Росії».

Він також підкреслив, що Австралія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Міністерка закордонних справ Пенні Вонг повідмила, що додаткові санкції від Австралії «націлені на тих у російському уряді, які допомагають продовженню цієї війни, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду, щоб виправдати цю війну».

Нагадаємо, що австралійські військові долучилися до тренувань українських захисників в межах операції «Куду».

Як стало відомо раніше, Франція та Австралія розпочнуть виробництво снарядів 155 мм калібру для їхнього постачання в Україну. Розпочати постачання снарядів країни зможуть вже у першому кварталі поточного року

Загалом Австралія надала Україні близько 655 мільйонів доларів підтримки, включно з 475 мільйонами доларів військової допомоги.

Теги: росія Австралія санкції озброєння

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