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Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Франція та Австралія погодились допомогти Україні снарядами
фото: https://mil.in.ua/

Розпочати постачання снарядів в Україну країни зможуть вже у першому кварталі поточного року

Франція та Австралія розпочнуть виробництво снарядів 155 мм калібру для їхнього постачання в Україну. Про це повідомив у понеділок міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню на прес-конференції в Парижі за підсумками переговорів у форматі «2+2» з австралійськими колегами, інформує видання 20 minutes

«Разом з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом ми вирішили запропонувати нашу спільну допомогу Україні», – сказав Лекорню. За його словами, йдеться про спільне виробництво двома країнами снарядів калібру 155 мм, які можуть бути спрямовані для потреб України. За словами міністра, «це перше побажання України».

«Ці снаряди будуть зроблені в рамках партнерства промисловості Франції та Австралії», – наголосив Лекорню. Він зазначив, що з французької сторони у партнерстві бере участь виробник озброєнь та військової техніки – компанія Nexter.

Лекорню повідомив, що «перші постачання снарядів в Україну можуть бути здійснені вже у першому кварталі цього року». Втім, міністр відмовився уточнити обсяг поставок та їхню вартість, пославшись на те, що Франція «ніколи таких відомостей не оголошує». Глава французького військового відомства обмежився словами про те, що «спільними зусиллями буде зроблено тисячі снарядів калібру 155 мм».

Нагадаємо, Італія та Франція домовилися спільно закупити близько 700 зенітних ракет Aster-30. Ракети використовуються для оснащення систем ППО SAMP-T, які мають намір країни поставити в Україну. 

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Теги: Австралія Франція міністр

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