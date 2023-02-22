Винищувачі для України. Джонсон звернувся до Байдена

Колишній прем’єр Британії похвалив Байдена за його візит до України напередодні річниці повномасштабного вторгнення

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена надати Україні винищувачі F-16. Про це передає CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джонсон висловив переконання, що Байден повинен надати Україні літаки F-16 та закликав те саме зробити Британію. На його думку, якби літаки були надіслані рік тому, «ми б просунулися набагато далі» у припиненні війни.

«Якщо це станеться рано чи пізно, якщо це вибір, то давайте швидше дамо їм те, що потрібно, тому що це гуманність, співчуття. Закінчіть цю війну якомога швидше, зведіть до мінімуму кровопролиття, зведіть до мінімуму страждання, зведіть до мінімуму витрати», – закликав експрем’єр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також похвалив Байдена за його візит до України напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

«Це був правильний вчинок президента. Я аплодую йому і вважаю його промову чудовою», – додав він.

Раніше повідомлялося, що аід час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», але він виявився невдалим.