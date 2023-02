Відмова від російського газу: стало відомо, скільки зекономив Євросоюз

Після відмови від імпорту російського газу, запровадженої ЄС через вторгнення РФ в Україну, європейським країнам вдалося заощадити €12 млрд внаслідок розширення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Таких висновків дійшли автори дослідження, яке представив аналітичний центр Ember Climate.

NEW | In the year since Russia invaded Ukraine, solar and wind growth helped the EU avoid €12 billion in gas costs.https://t.co/pPbEH2AwRh pic.twitter.com/JcfDUUxOOL