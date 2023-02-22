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Відмова від російського газу: стало відомо, скільки зекономив Євросоюз

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Відмова від російського газу: стало відомо, скільки зекономив Євросоюз
З початку війни в Україні в ЄС вироблено на 50 терават-годин більше електроенергії із сонця та вітру, що відповідало б імпорту 90 терават-годин газу
фото: James Arthur Gekiere/BELGA/picture alliance

«Вітряні і сонячні електростанції після початку війни виробили рекордну кількість електроенергії в ЄС»

Після відмови від імпорту російського газу, запровадженої ЄС через вторгнення РФ в Україну, європейським країнам вдалося заощадити €12 млрд внаслідок розширення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Таких висновків дійшли автори дослідження, яке представив аналітичний центр Ember Climate.

За даними Ember Climate, з початку війни в Україні в ЄС вироблено на 50 терават-годин більше електроенергії із сонця та вітру, що відповідало б імпорту 90 терават-годин газу.

«Завдяки потужностям, що розширюються, і сприятливим метеоумовам вітряні і сонячні електростанції після початку війни виробили рекордну кількість електроенергії в ЄС», – зазначається у звіті.

З березня 2022 року до кінця січня 2023 року у країнах ЄС вироблено на 10%  більше вітряної та сонячної електроенергії, ніж за аналогічний період 2021–2022 років, зазначають автори дослідження. З цих джерел отримано майже чверть (23%) усієї електроенергії в Євросоюзі – це найвищий показник за всі роки переходу на «зелену енергетику». Загалом за зазначені місяці було додатково вироблено 50 терават-годин електроенергії, що відповідало б імпорту 90 терават-год газу на суму €12 млрд, йдеться у дослідженні.

Підрахунки Ember Climate ґрунтувалися на середніх цінах на енергоносії за досліджуваний періо. Загалом, за даними центру, імпорт природного газу до ЄС скоротився на 5%, а частка російського газу з березня по січень становила 16%, тоді як до початку повномасштабної війни в Україні цей показник сягав 40%.

Дослідники роблять висновок, що заміна викопних енергоносіїв на сонячну та вітрову енергію є для ЄС єдиною можливістю «забезпечити стабільну енергетичну безпеку та незалежність».

Нагадаємо, з початком російського вторгнення в Україну ЄС запровадив масштабні санкції проти РФ, які передбачають поетапну відмову від імпорту російських енергоносіїв. Влітку 2022 року Росія в односторонньому порядку почала відмовлятися від постачання газу до європейських країн.

У той же час Австрія збільшила постачання російського газу. Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року.

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Теги: війна росія санкції газ альтернативна енергетика

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