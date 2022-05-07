Багатьох важко впізнати. Як люди шукають загиблих родичів у бучанському морзі (відео)

Українські війська звільнили Київщину від окупації ще на початку квітня, проте впізнання тіл людей, вбитих і закатованих російськими військовими на території області, триває досі. На відео, яке опублікував проєкт «Український свідок», подвір'я бучанського моргу. На подвір'ї стоять рефрижератори з тілами жителів Київщини, вбитих і закатованих російськими військами під час окупації. В морзі не вистачає місця, тому тіла з цих рефрижераторів згодом поїдуть в інші морги.

Навколо моргу збираються родичі, які протягом кількох тижнів намагаються знайти своїх близьких. Поліцейський, який відкриває мішок, дістає супровідні документи та зачитує їх. Все це фіксується, потім чіпляється номерок.

«Громадяни, які шукають своїх родичів, зможуть здати аналізи. Потім їх порівняють з ДНК-пробами тіл – цим будуть займатись спеціалісти, які прибули у Бучу із Франції», – розповідає волонтер Максим.

Волонтери допомагають громадянам з пошуками зниклих родичів. Багато людей не змогли упізнати своїх близьких. Пройшло чимало часу, і тіла приходять в такий стан, в якому їх вже неможливо впізнати.

«Якщо родичі перебувають далеко, то згодом вони зможуть звернутися з цією метою у прокуратуру», – пояснив ще один волонтер Євгеній.

Громадянка, на ім'я Наталя, розповідає про пошуки свого сина. За її словами, востаннє вона бачила його приблизно 3 березня.

«Не було ні зв'язку, ні світла. Телефони розрядилися. 5 березня прийшли орки й забрали (телефонні, – ред.) картки. Я зверталася і до поліції, і до військових, ходила в ЦНАП. Вся сім’я сподівається, що син живий», – каже жінка.

Окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

Нагадаємо, раніше прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.